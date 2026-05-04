Sui centrocampisti e gli esterni offensivi:"Intanto si avvicina Goretzka. I contatti con l'entourage del centrocampista tedesco sono continui e proficui per cui presto il Milan potrebbe mettere la freccia e arrivare al traguardo. E poi c'è la vicenda Leao. La società rossonera è ormai orientata a prendere in eventuali offerte per lui. E quindi è chiaro che se dovesse partire servirebbe un'alternativa di primissimo livello. In questo caso un'opzione particolarmente gradita è Nusa. classe 2005, in forza al Lipsia. La valutazione è molto alta (almeno 35 milioni di euro) e la concorrenza tanta ma è una situazione da monitorare".

Sull'attaccante:"Per quanto riguarda il centravanti, il Milan è quanto mai deciso a fare un investimento importante. Di Lewandowski abbiano già parlato ma la lista è ampia. Un'altra possibilità è rappresentata da Sorloth, che magari a fine stagione potrebbe anche lasciare l'Atletico Madrid. Anche Gabriel Jesus è un'ipotesi su cui il Milan sta riflettendo. Più defilati restano Vlahovic e Kean".

Calciomercato Milan, Ceccarini ha ragione? — Tutti i nomi citati da Nicolò Ceccarini sono presenti nella short list del Milan, ma non sono gli unici. Dai recenti vertici di mercato tra Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani, è emersa l'esigenza di inserire 3/4 innesti di livello internazionale da affiancare a qualche giovane di prospettiva. Tra i nomi non menzionati dal giornalista ci sono: Ismael Koné del Sassuolo, Thomas Kristensen dell'Udinese, Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, Andrea Cambiaso della Juventus, Gonçalo Ramos del PSG e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid.