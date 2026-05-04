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Calciomercato Milan, Ceccarini fa il punto su tutte le trattative dei rossoneri: ecco le sue sensazioni

Igli Tare, direttore sportivo Milan
Da Gila a Goretzka, passando per Nusa e Lewandowski: Nicolò Ceccarini analizza tutte le trattative di calciomercato del Milan
Redazione PM

Nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb', Nicolò Ceccarini ha parlato dei principali colpi che il Milan sta pianificando in vista della prossima finestra di calciomercato. Di seguito, le dichiarazioni del giornalista.

Sul difensore:"Il Milan è sempre più concentrato sulla difesa dove serve un innesto di assoluto livello. L'obiettivo principale resta Gila, anche se c'è da superare la resistenza della Lazio che, nonostante un solo anno di contratto, vuole monetizzare al massimo. II 50 per cento della cifra incassata infatti finirà al Real Madrid. II Milan però tiene aperte varie piste anche perché nel reparto gli innesti potrebbero esser due. Un altro giocatore nei radar è Kristensen dell'Udinese".

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Sui centrocampisti e gli esterni offensivi:"Intanto si avvicina Goretzka. I contatti con l'entourage del centrocampista tedesco sono continui e proficui per cui presto il Milan potrebbe mettere la freccia e arrivare al traguardo. E poi c'è la vicenda Leao. La società rossonera è ormai orientata a prendere in eventuali offerte per lui. E quindi è chiaro che se dovesse partire servirebbe un'alternativa di primissimo livello. In questo caso un'opzione particolarmente gradita è Nusa. classe 2005, in forza al Lipsia. La valutazione è molto alta (almeno 35 milioni di euro) e la concorrenza tanta ma è una situazione da monitorare".

Sull'attaccante:"Per quanto riguarda il centravanti, il Milan è quanto mai deciso a fare un investimento importante. Di Lewandowski abbiano già parlato ma la lista è ampia. Un'altra possibilità è rappresentata da Sorloth, che magari a fine stagione potrebbe anche lasciare l'Atletico Madrid. Anche Gabriel Jesus è un'ipotesi su cui il Milan sta riflettendo. Più defilati restano Vlahovic e Kean".

Calciomercato Milan, Ceccarini ha ragione?

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Tutti i nomi citati da Nicolò Ceccarini sono presenti nella short list del Milan, ma non sono gli unici. Dai recenti vertici di mercato tra Massimiliano Allegri, il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani, è emersa l'esigenza di inserire 3/4 innesti di livello internazionale da affiancare a qualche giovane di prospettiva. Tra i nomi non menzionati dal giornalista ci sono: Ismael Koné del Sassuolo, Thomas Kristensen dell'Udinese, Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, Andrea Cambiaso della Juventus, Gonçalo Ramos del PSG e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid.

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