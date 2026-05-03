Calciomercato Milan, Allegri chiaro su Pulisic, ma spunta lo United

Massimiliano Allegri ha di fatto bloccato qualsiasi voce sul possibile futuro di Pulisic lontano dal Milan: "Sul futuro no. Pulisic è del Milan ed è importante. Difficile trovarne come lui in giro. Ci sono valori assoluti che non cambiano. È un giocatore importante". Parole chiarissime quelle dell'allenatore rossonero: nonostante le difficoltà di Pulisic nel 2026, il suo valore non è in discussione, assolutamente.