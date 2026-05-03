Calciomercato Milan, Allegri chiaro su Pulisic, ma spunta lo United

Massimiliano Allegri ha di fatto bloccato qualsiasi voce sul possibile futuro di Pulisic lontano dal Milan: "Sul futuro no. Pulisic è del Milan ed è importante. Difficile trovarne come lui in giro. Ci sono valori assoluti che non cambiano. È un giocatore importante". Parole chiarissime quelle dell'allenatore rossonero: nonostante le difficoltà di Pulisic nel 2026, il suo valore non è in discussione, assolutamente.
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“Difficile trovarne come lui”: Allegri blinda Pulisic, ma dall’Inghilterra spunta lo United
Calciomercato Milan, lo United su Pulisic
Come riportato da 'Sofascore' gli XG (gol attesi) in Serie A di Pulisic sono fermi a quota 7.47 con zero tiri in porta nelle ultime quattro partite giocate. L'ultimo risale alla sconfitta contro la Lazio. I gol in campionato restano 8, nessuno dei quali segnati nel 2026. Pulisic, come sottolineato dal suo allenatore, resta un giocaotre di qualità e non è un caso che ci sono voci che parlano di un interesse del Manchester United. Secondo il sito 'TEAMtalk', Pulisic sarebbe nel mirino dei Red Devils per l'estate, con il responsabile del reclutamento Christopher Vivell che conosce il giocatore dai tempi del Borussia Dortmund. Non ci sarebbe al momento ancora nessuna proposta ufficiale al Milan. Quanto potrebbe valere Pulisic? Il sito transfermarkt fa una stima di 50 milioni di euro.
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