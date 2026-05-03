Le notizie sul futuro di Davide Bartesaghi si continuano a inseguire: il giornalista Matteo Maretto ha parlato di un possibile forte interesse del Newcastle . Il classe 2005, però, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i rossoneri: come riportato da ' La Gazzetta dello Sport ', il Milan è pronto a pro­lun­gare fino al 2031 il con­tratto di Davide Bar­te­sa­ghi, con adeguamento economico. Firma attesa alla fine del campionato. Il Milan potrebbe triplicare l'ingaggio del classe 2005: da 500 mila euro a un milione e 500 mila euro a stagione.

Calciomercato Milan, spunta anche Schick

Continua la ricerca del prossimo attaccante per il Milan: secondo il sito fussballdaten.de, ci sarebbe anche Patrik Schick tra i giocatori valutati dalla dirigenza rossonera. Il Bayer Leverkusen potrebbe chiedere 35 milioni di euro. In Serie A, Schick ha giocato con la Sampdoria (con la quale è esploso) e quella della Roma. Per i rossoneri potrebbe essere un colpo molto interessante, visto che il classe 1996 sa segnare in ogni modo e con continuità. Con la maglia del Bayer ha siglato 100 gol in 207 presenze, quasi una rete ogni due gare.