Bartesaghi viaggia verso il rinnovo—
Le notizie sul futuro di Davide Bartesaghi si continuano a inseguire: il giornalista Matteo Maretto ha parlato di un possibile forte interesse del Newcastle. Il classe 2005, però, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i rossoneri: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan è pronto a prolungare fino al 2031 il contratto di Davide Bartesaghi, con adeguamento economico. Firma attesa alla fine del campionato. Il Milan potrebbe triplicare l'ingaggio del classe 2005: da 500 mila euro a un milione e 500 mila euro a stagione.
Leão e Zirkzee: il giornalista è sicuro—
Si continua a parlare del possibile futuro di Leão al Milan. Il portoghese, secondo gli ultimi rumor di mercato, potrebbe lasciare i rossoneri in caso di offerte da 50 milioni di euro. Il giornalista Luca Calamai alimenta queste voci nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb': "In uscita, invece Leão. Il portoghese ha chiuso il suo percorso in maglia rossonera. Resta da capire quanto riuscirà ad incassare il Milan dalla sua cessione". Chi entra in attacco? Per Calamai, Zirkzee potrebbe essere un'opzione forte per il futuro del Diavolo.
Calciomercato Milan, spunta anche Schick—
Continua la ricerca del prossimo attaccante per il Milan: secondo il sito fussballdaten.de, ci sarebbe anche Patrik Schick tra i giocatori valutati dalla dirigenza rossonera. Il Bayer Leverkusen potrebbe chiedere 35 milioni di euro. In Serie A, Schick ha giocato con la Sampdoria (con la quale è esploso) e quella della Roma. Per i rossoneri potrebbe essere un colpo molto interessante, visto che il classe 1996 sa segnare in ogni modo e con continuità. Con la maglia del Bayer ha siglato 100 gol in 207 presenze, quasi una rete ogni due gare.
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