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Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Zirkzee per Leão. Occhio a Schick. I segnali di Allegri

Calciomercato Milan, le Top News di rassegna: Zirkzee per Leão. Occhio a Schick. I segnali di Allegri
Le Top News di rassegna sul calciomercato del Milan pubblicate nella mattina di oggi, domenica 3 maggio 2026: tantissime notizie sul mercato in vista della prossima stagione. Il futuro di alcuni big e nomi per l'attacco
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan torna in campo tra poche ore: alle 15 i rossoneri giocheranno contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Massimiliano Allegri pronto a puntare su Jashari e Nkunku per cercare tre punti che avvicinerebbero i rossoneri alla Champions League (mancano sei punti per la matematica). Spazio comunque al mercato del Milan: i messaggi chiaro di Allegri in conferenza stampa. Il possibile futuro di Bartesaghi. Patrik Schick nel mirino del Milan per l'attacco e la rivelazione su Leão e Zirkzee. Ecco le top news da Pianeta Milan del 3 maggio 2026.

I messaggi chiari di Allegri al Milan

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L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato ieri in conferenza stampa lanciando due messaggi molto chiari alla dirigenza del Milan. Ecco il primo: "Finché non arriviamo a fine stagione e al raggiungimento dell'obiettivo non possiamo dire cosa fare. Perché sposta di 100 milioni il mercato". La Champions League quindi fondamentale a livello economico e di blasone per attrarre i campioni. Poi la parte sui giovani: "Avere giovani dal settore giovanile significa poter investire altre risorse su altro". Messaggio chiarissimo quello di Allegri: i soldi e le risorse dovranno essere investiti su giocatori pronti ed esperti per tutte le competizioni nella prossima stagione.

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Bartesaghi viaggia verso il rinnovo

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Le notizie sul futuro di Davide Bartesaghi si continuano a inseguire: il giornalista Matteo Maretto ha parlato di un possibile forte interesse del Newcastle. Il classe 2005, però, potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i rossoneri: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan è pronto a pro­lun­gare fino al 2031 il con­tratto di Davide Bar­te­sa­ghi, con adeguamento economico. Firma attesa alla fine del campionato. Il Milan potrebbe triplicare l'ingaggio del classe 2005: da 500 mila euro a un milione e 500 mila euro a stagione.

Leão e Zirkzee: il giornalista è sicuro

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Si continua a parlare del possibile futuro di Leão al Milan. Il portoghese, secondo gli ultimi rumor di mercato, potrebbe lasciare i rossoneri in caso di offerte da 50 milioni di euro. Il giornalista Luca Calamai alimenta queste voci nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb': "In uscita, invece Leão. Il portoghese ha chiuso il suo percorso in maglia rossonera. Resta da capire quanto riuscirà ad incassare il Milan dalla sua cessione". Chi entra in attacco? Per Calamai, Zirkzee potrebbe essere un'opzione forte per il futuro del Diavolo.

Calciomercato Milan, spunta anche Schick

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Continua la ricerca del prossimo attaccante per il Milan: secondo il sito fussballdaten.de, ci sarebbe anche Patrik Schick tra i giocatori valutati dalla dirigenza rossonera. Il Bayer Leverkusen potrebbe chiedere 35 milioni di euro. In Serie A, Schick ha giocato con la Sampdoria (con la quale è esploso) e quella della Roma. Per i rossoneri potrebbe essere un colpo molto interessante, visto che il classe 1996 sa segnare in ogni modo e con continuità. Con la maglia del Bayer ha siglato 100 gol in 207 presenze, quasi una rete ogni due gare.

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