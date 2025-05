Calciomercato, l’Atalanta vuole blindare Gasperini: offerto il rinnovo, ma …

L'Atalanta non vuole perdere il suo condottiero e, secondo Moretto, sembrerebbe avergli offerto il rinnovo contrattuale

L'Atalanta non vuole perdere il suo condottiero e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ha formalmente presentato a Gian Piero Gasperini un'offerta per prolungare il suo contratto fino al 2027. La mossa del club bergamasco testimonia la forte volontà di proseguire il ciclo vincente intrapreso dal tecnico di Grugliasco, capace di portare la Dea stabilmente nelle zone alte della Serie A e in Europa.