Dalla giornata di oggi, si è aperta ufficialmente la stagione die parametri zero. Calciatori svincolati e di caratura internazionale pronti a firmare al miglior offerente che si presenta. Tra i nomi che spiccano di più nel mondo dei free agent, c'è senza dubbio quello di David Alaba. Il difensore austriaco, impegnato al Mondiale con la Nazionale, sta cercando di pianificare il suo futuro. Futuro che avrebbe potuto tingersi dei colori della serie A, ma che molto probabilmente non sarà.

Calciomercato Milan, Alaba si candida alle due milanesi ma...

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'entourage del calciatore ha sondato terreno nel Belpaese, bussano alla porta di. Un'autocandidatura di altissimo livello che, però, per motivi differenzi, ha incassato un doppio no.

Il rifiuto dei rossoneri è legato ad una scelta tecnica. Il profilo di Alaba era stato preso in considerazione in caso di arrivo di Ralf Rangnick. Con i tramontare di quella pista, il Milan ha preferito virare su altri obiettivi. Per quanto riguarda l'Inter invece, a bloccare l'affare è stata la realtà durissima dei bilanci. nonostante l'operazione molto affascinante, i dirigenti nerazzurri hanno ritenuto troppo elevati i costi legati all'ingaggio.

Con l'ipotesi italiana momentaneamente congelata, i procuratori del giocatore stanno ricercando altri club: presenti delle offerte da parte della Premier League, Super Lig e dalla MLS.