Nathan Aké è pronto iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Turchia. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore olandese classe 1995 ha trovato l’accordo con il Fenerbahce, che ha chiuso l’operazione con il Manchester City per 8 milioni di euro più 2 di bonus.

I numeri di Aké al Manchester City

Quella volta che Aké fu proposto al Milan