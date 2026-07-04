Il difensore Nathan Aké saluta il Manchester City per trasferirsi al Fenerbahce: era stato accostato al Milan in passato
Nathan Aké è pronto iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Turchia. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il difensore olandese classe 1995 ha trovato l’accordo con il Fenerbahce, che ha chiuso l’operazione con il Manchester City per 8 milioni di euro più 2 di bonus.
I numeri di Aké al Manchester CityDurante i sei anni al Manchester City, Aké ha collezionato 176 presenze complessive, impreziosite da 10 reti e 3 assist. Sotto la guida di Guardiola, il difensore olandese ha conquistato 11 trofei, tra i quali spiccano quattro Premier e una Champions League. In Inghilterra, il giocatore ha giocato sia come centrale che come terzino, mettendo la propria duttilità al servizio della squadra.
Quella volta che Aké fu proposto al MilanGli agenti di Aké lo avevano proposto al Milan più volte nelle ultime sessioni di mercato. La dirigenza rossonera aveva preso in considerazione il suo acquisto soprattutto la scorsa estate, quando era alla ricerca di un braccetto destro per sostituire Malick Thiaw, volato al Newcastle negli ultimi giorni di mercato. Igli Tare e Massimiliano Allegri, tuttavia, hanno preferito virare su un profilo più futuribile come Koni De Winter, strappato al Genoa per 25 milioni di euro.
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