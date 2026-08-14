Davide Calabria potrebbe fare ritorno in Italia dopo la parentesi in Grecia con la maglia del Panathīnaïkos. Il terzino classe 1996, cresciuto nel settore giovanile rossonero e capitano del Milan dal 2022 al 2025, è finito nel mirino di tre club di Serie A, alla ricerca di elementi di esperienza per rinforzare la corsia destra.

Il legame tra Calabria e il Milan

I numeri di Calabria al Panathīnaïkos

La candidatura del Torino e gli altri club interessati

Il 30 maggio del 2015, un allora diciottennefa il suo esordio con la maglia delsubentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con laal braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionatocomplessive, impreziosite daNella stagione appena terminata, l'ex capitano delha totalizzatocomplessive tra Super League 1 ed Europa League con la maglia del. Calabria è legato al club greco da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e percepisce un ingaggio daSecondo quanto riportato da ‘Tuttosport’,sarebbe stato proposto al, intenzionato a rinforzare il reparto arretrato con un profilo esperto. Oltre ai granata, anchestanno monitorando l’ex terzino del. Il giocatore accetterebbe di buon grado il rientro inaprendo così alla trattativa con i club interessati.