Davide Calabria è pronto a rientrare in Italia dopo la parentesi al Panathinaikos: tre società di Serie A valutano il profilo dell’ex terzino del Milan
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Davide Calabria potrebbe fare ritorno in Italia dopo la parentesi in Grecia con la maglia del Panathīnaïkos. Il terzino classe 1996, cresciuto nel settore giovanile rossonero e capitano del Milan dal 2022 al 2025, è finito nel mirino di tre club di Serie A, alla ricerca di elementi di esperienza per rinforzare la corsia destra.
Il legame tra Calabria e il MilanIl 30 maggio del 2015, un allora diciottenne Calabria fa il suo esordio con la maglia del Milan subentrando a De Sciglio nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Un percorso partito dal settore giovanile e culminato con la vittoria della Supercoppa Italiana del 2025 ottenuta con la fascia da capitano al braccio. In rossonero, il giocatore ha collezionato 272 presenze complessive, impreziosite da 10 gol e 21 assist.
I numeri di Calabria al PanathīnaïkosNella stagione appena terminata, l'ex capitano del Milan ha totalizzato 3 reti e 5 assist in 35 partite complessive tra Super League 1 ed Europa League con la maglia del Panathīnaïkos. Calabria è legato al club greco da un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e percepisce un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.
La candidatura del Torino e gli altri club interessatiSecondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Calabria sarebbe stato proposto al Torino, intenzionato a rinforzare il reparto arretrato con un profilo esperto. Oltre ai granata, anche Genoa e Sassuolo stanno monitorando l’ex terzino del Milan. Il giocatore accetterebbe di buon grado il rientro in Serie A, aprendo così alla trattativa con i club interessati.
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