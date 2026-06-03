Serve scegliere in fretta

Il vero nodo per il futuro del Milan non è solo un fattore economico, ma anche di decisioni e compatibilità di scelte: l'eventuale innesto di una figura accentratrice come Ralf Rangnick nel ruolo di Direttore Tecnico, spingerebbe il Milan a prendere una scelta forte e decisa per il suo futuro. Ovvero mettere in mano di un solo uomo il destino del club: l'attuale CT dell'Austria deciderebbe i propri uomini e avrebbe una parola importante anche sull'allenatore (che potrebbe essere Glasner) che difficilmente sarebbe Pochettino. Il rischio che sta correndo il Milan è di attendere troppo: siamo già al 3 giugno e le altre squadre stanno correndo, mentre i rossoneri devono costruire tutto e il mercato estivo è di fatto già aperto.