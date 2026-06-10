Dettaglio presenze e minutaggio—
I meno di 1000 minuti in campo dimostrano la poca continuità avuta da parte di Bennacer.
Rendimento e statistiche—
Le possibilità sul mercato—
Come detto, Ismaël Bennacer non verrà riscattato dalla Dinamo Zagabria, tornando a Milanello. Il suo destino sembra segnato a prescindere da chi sarà la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del Milan. Molto probabile che il centrocampista lasci ancora una volta Milanello, anche se è difficile che il Diavolo riesca a incassare una cifra importante per la sua cessione. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 8 milioni di euro con il Milan che potrebbe anche rinunciare a incassare qualcosa per il cartellino pur di liberarsi del pesante contratto a bilancio da 4 milioni di euro a stagione fino al giugno 2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA