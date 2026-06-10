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Bennacer niente riscatto: il Milan perde 10 milioni. Le prospettive futuro con un problema da risolvere

Bennacer niente riscatto: il Milan perde 10 milioni. Le prospettive futuro con un problema da risolvere
Ismaël Bennacer torna al Milan dopo la stagione alla Dinamo Zagabria. Le statistiche Sofascore, i dettagli del contratto e il piano cessione del Diavolo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha concluso la sua stagione con 10 punti nelle ultime 10 partite stagionali, perdendo così la possibilità di qualificarsi in Champions League. Sarà la seconda stagione consecutiva in cui i rossoneri non giocheranno la massima competizione europea, ma saranno comunque impegnati in Europa League. Per questo motivo la rosa andrà sia allungata sia rinforzata: ad oggi il Milan non ha i giocatori per affrontare tre competizioni. Torneranno molti giocatori che la vecchia dirigenza aveva mandato via in prestito, sia in estate che in inverno: tra questi c'è anche Ismaël Bennacer. Il classe 1997 era stato prestato alla Dinamo Zagabria inserendo un diritto di riscatto fissato a quota 10 milioni di euro. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, l'algerino tornerà a Milanello.

Statistiche stagionali di Bennacer (fonte Sofascore)

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Ismaël Bennacer ha giocato 18 partite nella SuperSport HNL 25/26, perlopiù nel ruolo del trequartista. Ha pesato sia lo stiramento alla coscia (per il quale ha saltato 7 partite) sia lo stiramento dei legamenti collaterali mediali del ginocchio, per il quale ha saltato tre gare.

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Dettaglio presenze e minutaggio

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  • 12 gare giocate da titolare.

  • Con 969 minuti totali in campo.

    • I meno di 1000 minuti in campo dimostrano la poca continuità avuta da parte di Bennacer.

    Rendimento e statistiche

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  • 1 gol per Bennacer con xG (gol attesi) fermi a quota 0.48.

  • Mentre gli assist attesi si sono fermati a 1.72 con due passaggi vincenti serviti.

  • 51.6 palloni toccati di media per il classe 1997.

  • Con 4.1 palloni recuperati a partita.

  • E 8.8 possessi persi di media.

    • Le possibilità sul mercato

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    Come detto, Ismaël Bennacer non verrà riscattato dalla Dinamo Zagabria, tornando a Milanello. Il suo destino sembra segnato a prescindere da chi sarà la nuova dirigenza e il nuovo allenatore del Milan. Molto probabile che il centrocampista lasci ancora una volta Milanello, anche se è difficile che il Diavolo riesca a incassare una cifra importante per la sua cessione. La sua valutazione attuale, secondo il sito Transfermarkt, è di 8 milioni di euro con il Milan che potrebbe anche rinunciare a incassare qualcosa per il cartellino pur di liberarsi del pesante contratto a bilancio da 4 milioni di euro a stagione fino al giugno 2027.

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