Il Milan ha concluso la sua stagione con 10 punti nelle ultime 10 partite stagionali, perdendo così la possibilità di qualificarsi in Champions League. Sarà la seconda stagione consecutiva in cui i rossoneri non giocheranno la massima competizione europea, ma saranno comunque impegnati in Europa League. Per questo motivo la rosa andrà sia allungata sia rinforzata: ad oggi il Milan non ha i giocatori per affrontare tre competizioni. Torneranno molti giocatori che la vecchia dirigenza aveva mandato via in prestito, sia in estate che in inverno: tra questi c'è anche Ismaël Bennacer. Il classe 1997 era stato prestato alla Dinamo Zagabria inserendo un diritto di riscatto fissato a quota 10 milioni di euro. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, l'algerino tornerà a Milanello.