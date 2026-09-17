Dalla corte dei rossoneri al gol firmato a San Siro: quando Dodi Lukebakio fu vicino a vestire la maglia del Milan
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Il gol firmato a San Siro con la maglia del Benfica apre ad un retroscena di mercato che vede protagonista Dodi Lukebakio. L'esterno belga ha realizzato la rete del vantaggio portoghese al 16’ minuto, sfruttando le qualità che dodici mesi fa avevano spinto la dirigenza del Milan ad effettuare un sondaggio per provare ad ingaggiarlo.
Retroscena mercato: quando Lukebakio fu vicino al MilanLa trattativa risale all'agosto del 2025. Con la cessione di Samuel Chukwueze in prestito al Fulham, la società era alla ricerca di un profilo per completare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra le opzioni, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, era stato inserito anche Lukebakio, reduce da una stagione da 11 reti realizzate con la maglia del Siviglia. I contatti non portano ad un'offerta ufficiale e l’operazione non decolla. Negli ultimi giorni di mercato, il calciatore accetta la proposta del Benfica, trasferendosi a Lisbona per 20 milioni di euro e firmando un contratto quinquennale con una clausola rescissoria di 50 milioni.
Caratteristiche tecnicheCresciuto nel settore giovanile dell'Anderlecht, Lukebakio ha collezionato 33 presenze e 6 gol con la Nazionale belga. Nel corso delle sue esperienze in Germania, Spagna e Portogallo ha ricoperto diversi ruoli sul fronte d'attacco, ma il suo meglio lo ha sempre espresso giocando come ala destra. La tendenza a rientrare sul piede sinistro per cercare la conclusione verso la porta si è vista perfettamente nell'azione del gol segnato contro il Milan.
I numeri in carrieraIl percorso dell'esterno belga classe 1997 è caratterizzato da una buona continuità in zona gol. Prima della parentesi spagnola con il Siviglia, Lukebakio era andato in doppia cifra in Bundesliga in due diverse occasioni: 14 reti con il Fortuna Düsseldorf e 12 con l'Hertha Berlino, confermandosi un giocatore abile sia nell’uno contro uno e sia in fase realizzativa.
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