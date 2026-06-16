Mancano ormai solamente dei piccoli dettagli burocratici e i conseguenti comunicati stampa, poi inizierà finalmente l'era di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Le firme sul contratto già ci sono, e sono state controfirmate da entrambe le parti: nelle prossime ore, inoltre, sarebbe addirittura atteso l'annuncio ufficiale da parte del club di via Aldo Rossi.

Milan, firma sul futuro: ecco i dettagli del contratto di Amorim

"Il contratto che legherà Rúben Amorim al Milan scade nel 2029. All’interno dell’accordo c’è un opzione per allungare fino al 2030. Lo stipendio dell’allenatore portoghese supera leggermente i 4 milioni di euro netti a stagione. Ufficialità in arrivo nelle prossime ore"

Ma perchè il Milan ha scelto Amorim?

Utilizzo del 3-4-3 , sistema di gioco basato su un forte pressing asfissiante e una costruzione della manovra molto fluida. Il Milan, perciò, si prepara ad una vera e propria rivoluzione tattica. Dopo anni, il diavolo potrebbe lasciare la difesa a quattro.

, sistema di gioco basato su un forte pressing asfissiante e una costruzione della manovra molto fluida. Il Milan, perciò, si prepara ad una vera e propria rivoluzione tattica. Dopo anni, il diavolo potrebbe lasciare la difesa a quattro. Valorizzazione dei giovani: Il portoghese ha dimostrato ampiamente di riuscire a saper lanciare giovani talenti, trasformandoli in veri e propri asset multimilionari.

Il portoghese ha dimostrato ampiamente di riuscire a saper lanciare giovani talenti, trasformandoli in veri e propri asset multimilionari. Il mercato: la firma del portoghese ha un peso anche su quelle che potrebbero essere le trattative estive, basti pensare all'affare Hjulmand. I rossoneri, infatti, sono entrati con molta forza nella corsa al centrocampista.

Rispetto alle tante indiscrezioni uscite nelle ultime ore, che parlavano di un accordo biennale, la società rossonera ha deciso di blindare il tecnico lusitano con un 'progetto a lungo termine'. Come confermato dall'esperto di mercatotramite un post su X, la struttura del contratto ha un legame più lungo:La scelta della dirigenza rossonera non è solo un cambio di rotta, ma una chiara visione puntata verso il futuro. Ecco i tre fattori chiave, personalmente parlando, che possono spiegare l'investimento del club rossonero: