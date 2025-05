Allenatore Milan, tre nomi in lizza. Mentre Conceicao ...

Ci sarebbero tre nomi in lizza per essere il nuovo allenatore del Milan. Tutto si potrebbe decidere tra circa una settimana. Le ultime

Il Milan si prepara per la sfida di questa sera contro il Bologna. Una sorta di anticipo alla finale di Coppa Italia prevista mercoledì che sarà sempre contro i rossoblù. Sergio Conceicao e Vincenzo Italiano nono dovrebbero cambiare moltissimo rispetto alle relative squadre titolari. E per il futuro? Il Milan potrebbe cambiare allenatore , ma non sarebbe così scontato. Ne parla 'Tuttosport'.

Secondo il quotidiano, ci sarebbero tre nomi in lizza per essere il nuovo allenatore del Milan: Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e proprio Vincenzo Italiano, che in cinque giorni affronterà due volte il Milan con il suo Bologna. Qualcosa in più, si legge, si potrebbe capire tra una settimana. Secondo 'Tuttosport', infatti, anche Conceicao ha delle chance di restare al timone del Diavolo.