Allenatore Milan, sorpresa Gasperini? Possibile coppia con D’Amico

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', dopo la frenata con Fabio Paratici, ricomincerà il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan. Tornerebbe prepotentemente in corsa Igli Tare, il primo ad essere contattato in ordine di tempo a febbraio da Zlatan Ibrahimovic. Ci sarebbe forte anche la candidatura di Tony D’Amico, attuale dirigente dell’Atalanta incontrato ad inizio marzo da Furlani in persona. Senza Paratici, poi, dovrebbero cambiare anche i piani per il nuovo allenatore.