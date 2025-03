Roma, Ranieri: “Il nuovo allenatore non sarà Gasperini” | VIDEO

A poche ore da Lecce-Roma, Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, aveva respinto così le voci su Gian Piero Gasperini per l'anno prossimo

Claudio Ranieri ha sorpreso tutti: “Gian Piero Gasperini non sarà l’allenatore della Roma e il nome giusto non è ancora venuto fuori”. Il tecnico dei giallorossi era tornato a parlare dopo la pausa per le Nazionali, a poche ore dalla sfida poi disputata dalla Roma allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce e non aveva lesinato dichiarazioni. “Gasperini? Non sarà lui a guidare la Roma, né nessuno dei nomi emersi finora” ha affermato con sicurezza Sir Claudio. Guarda il video