Allenatore Milan – Rangnick, le sue parole non lo allontanano dai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Ralf Rangnick nella giornata di ieri ha rotto il silenzio. Da mesi ormai si accavallano le voci che vogliono il tedesco sulla panchina del Milan. Ieri Rangnick ha dichiarato di non aver raggiunto un accordo definitivo con il Milan, ma di fatto ha ammesso pubblicamente i contatti con i vertici di Elliott. Secondo ‘Sport Mediaset’, dunque, questa uscita ha più che altro confermato che smentito tutte le indiscrezioni intorno a lui. Ivan Gazidis ha infatti in mente un progetto giovani che riguarda anche Rangnick, ritenuto l’uomo giusto per farli crescere sotto la sua ala. Intanto ha parlato l’agente di Sandro Tonali, LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI >>>

