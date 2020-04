Ralf Rangnick, Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, ha parlato ai microfoni di MDR anche del suo futuro, visto il noto interesse del Milan nei suoi confronti: “Non c’è niente di vero su un mio accordo raggiunto con il club rossonero. C’erano stati dei contatti in passato ma niente di concreto”.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓