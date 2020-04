Calciomercato Milan – Ag. Tonali: “Gli attestati di stima ci sono sempre”

CALCIOMERCATO MILAN – Giuseppe Bozzo, agente di Sandro Tonali, ha parlato della situazione del suo assistito e dell’emergenza coronavirus che blocca tutto per il momento. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Come puoi parlare di mercato, adesso? Ho un’agenzia che fa anche trasferimenti internazionali. Riunioni a Monaco, Londra, Madrid. Che senso hanno? Come fai a ipotizzare un trasferimento all’estero, adesso? Non sai cosa succede in Francia, Spagna, Inghilterra. Non possiamo fare nulla, nei fatti. Sì, parli, gli attestati di stima ci sono come prima, ma nulla di concreto. Come fai a trasferire un giocatore all’estero, quando non c’è una soluzione definitiva al virus? Dietro al ragazzo c’è una famiglia, chi deve muoversi. E se ogni volta che devi spostarti devi fare quarantene, come fai? E anche tu, come addetto ai lavori, come fai? Oggi non ci lavori. Aspetti e vedi. E speri”. Intanto un ex giocatore del Milan ha parlato del suo passato rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓