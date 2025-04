Allenatore Milan, piani chiari per il futuro: ecco chi è in corsa | PM NEWS

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il piano del Milan per il futuro allenatore non è cambiato. Ecco come e perché

Milan, per l'allenatore piano chiarissimo. Le caratteristiche e i nomi

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il piano del Milan per il futuro allenatore non è cambiato. Ve ne avevamo parlato già settimane fa svelando anche il nome di Paratici in netta risalita (leggi qui): i rossoneri valutano un profilo italiano. Restano in corsa Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Stesso discorso per quanto riguarda Roberto De Zerbi, altro possibile candidato per il futuro. Piano quindi chiarissimo per il prossimo tecnico rossonero: probabilmente sarà italiano e con esperienza pregressa in Serie A. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, Paratici al lavoro! Tre profili in pole position>>>