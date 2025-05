Allenatore Milan, l'esperto rivela: 'Allegri era disponibile, ma prima ...'

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto il punto su Allegri, allenatore che potrebbe essere in orbita Milan per il futuro

"Allegri vuole tornare in Serie A, è la sua priorità". Nicolò Schira , esperto di calciomercato , ha fatto il punto su Allegri , allenatore che potrebbe essere in orbita Milan per il futuro. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Magari avrà altre offerte dall'Arabia, ma lui vuole allenare in Italia".

Allenatore Milan, rivelazione su Allegri! "Aveva dato disponibilità, ma ..."

Schira continua con una rivelazione su Allegri: "Dalla Roma non ho sentito segnali, Allegri aveva dato disponibilità al Milan a dicembre e anche a febbraio, ma prima c'è da sciogliere il discorso del direttore sportivo. Allegri può essere un candidato, come Italiano e come Sarri, ma non c'è una strada concreta ancora. Anche per Sarri l'Italia è la priorità". Questo il punto sull'ex tecnico della Juventus e sul possibile nuovo allenatore del Milan. Vedremo quale futuro aspetta i rossoneri.