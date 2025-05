Niccolò Ceccarini, per 'TMW', ha parlato di Massimiliano Allegri come una possibilità per il ruolo di nuovo allenatore del Milan

Daniele Triolo Redattore 4 maggio 2025 (modifica il 4 maggio 2025 | 16:05)

Niccolò Ceccarini, per il suo editoriale su 'TuttoMercatoWeb', ha fatto il punto della situazione sul nuovo allenatore del Milan, dando per scontato che Sérgio Conceição non sarà più sulla panchina rossonera nella stagione 2025-2026.