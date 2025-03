Allenatore Milan, Italiano nel mirino? La mossa del Bologna

Come aveva riportato 'Tuttosport' qualche giorno fa Vincenzo Italiano sarebbe finito nel mirino del Milan. L'ex Fiorentina sta facendo un'ottima stagione anche col Bologna. In campionato è sesto a cinque punti dal quarto posto e in Champions, nonostante il 28° posto e una sola vittoria in otto partite, non è mai stato surclassato dagli avversari, subendo solo 9 gol. Il Milan lo starebbe studiando e il suo dossier sarebbe sul tavolo dei dirigenti rossoneri. Ecco le ultime novità.