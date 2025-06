Accomando (SportMediaset): “Milan, interesse concreto per Javi Guerra”

Lui o Ardon Jashari , classe 2002 del Bruges , a disposizione di Massimiliano Allegri ? Lo vedremo. Intanto, il giornalista sportivo Orazio Accomando, esperto di calciomercato per 'SportMediaset', ha confermato e ribadito la genuinità della pista Javi Guerra.

"L’interesse del Milan per Javi Guerra è concreto e parte da lontano. È un pallino di Geoffrey Moncada che ci aveva già provato", ha scritto Accomando in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Ieri ne hanno parlato Igli Tare e Giuseppe Bozzo, intermediario dell’operazione. Ancora nessun contatto ufficiale con il Valencia", ha poi specificato, in finale, Accomando sul tema. Per Javi Guerra, nell'ultima stagione con i 'Murciélagos', 3 gol e 3 assist in 38 partite tra Liga e Coppa del Re.