Calciomercato, il Milan fa sul serio per Jashari: le ultime news

In Belgio smentiscono contatti tra i club. Ma Pedullà ...

In Belgio, per ora, smentiscono i contatti tra i due club. Vedremo, però, se la versione della storia cambierà nelle prossime ore. Questo perché Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha parlato già di cifre di una vera e propria trattativa per il classe 2002.