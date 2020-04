Calciomercato Milan – Rakitic: “Calmo e felice dove sono, ma …”

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi Ivan Rakitic, classe 1988, centrocampista croato in forza al Barcellona dall’estate 2014, aveva sbottato contro la società catalana, che vorrebbe cederlo nel corso della prossima estate di calciomercato, per una cifra intorno i 20 milioni di euro, visto la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2021.

Rakitic aveva dichiarato di non sentirsi “un pacco postale” e, pertanto, che avrebbe voluto decidere se e quando partire. E, eventualmente, scegliere da sé la destinazione futura. Nelle ultime ore, invece, parlando a ‘Movistar Plus‘, Rakitic ha ammorbidito un po’ i toni.

"Non voglio dare la sensazione di essere arrabbiato o qualcosa del genere. Non è così. Sono calmo e felice dove sono, ma ovviamente ci sono tanti aspetti da considerare". Apertura di Rakitic, dunque, ad una cessione in estate. Il croato è seguito, come noto, da Juventus, Inter e Milan.