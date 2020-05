Calciomercato Milan – Pronto l’assalto a Dumfries: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola il Milan sta facendo sul serio per Denzel Dumfries, classe 1996, terzino destro olandese del PSV Eindhoven, considerato una delle prime scelte, nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, per dare forza e sostanza alla fascia destra della difesa rossonera.

Il PSV Eindhoven, che lo ha anche eletto capitano durante l’ultima stagione, non vorrebbe cedere il suo gioiello, ma il giocatore, a febbraio, ha scelto di unirsi alla scuderia del noto procuratore Mino Raiola e vedrebbe di buon occhio un trasferimento al Milan: per lui rappresenterebbe un’opportunità di fare un passo in avanti nella sua carriera.

Dumfries è valutato dal PSV Eindhoven circa 25 milioni di euro. Il Milan, con l’aiuto di Raiola, che vanta già quattro calciatori da lui assistiti nella fila rossonere, e visto il probabile deprezzamento dei cartellini dei giocatori in un calcio ancora tormentato dalla pandemia da coronavirus, vuole partire all’assalto dell’olandese nelle prossime settimane sperando di poter spendere di meno.

Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del Milan, ha seguito a lungo, nei mesi scorsi, Dumfries: nelle sue relazioni ha ritenuto il giocatore pronto per poter giocare titolare, da subito, in questo Milan, anche se il ragazzo, portato all’attacco, dovrà logicamente migliorare molto in fase difensiva ed in marcatura sul diretto avversario.

L’operazione Dumfries, con il PSV Eindhoven, potrebbe essere favorita, oltre che dall’intermediazione di Raiola, anche dai buoni uffici che il club di Via Aldo Rossi ha con gli olandesi. A gennaio, infatti, il Diavolo, invece di spedire Ricardo Rodríguez in prestito al Napoli di Gennaro Gattuso, che stava spingendo per il laterale elvetico, ha preferito mantenere la parola data al PSV Eindhoven. INTANTO RALF RANGNICK HA CHIESTO UN CALCIATORE ALLA SOCIETÀ ROSSONERA >>>