Calciomercato Milan – Mertens, accordo a un passo con l’Inter

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan ha dimostrato delle grosse difficoltà a fare gol, visto che in questa stagione ha segnato solo 28 reti in 26 gare di campionato sono un bottino troppo misero. Solo tre squadre (Udinese, Spal e Brescia) hanno fatto peggio.

Per questo motivo, vuole ingaggiare uno-due attaccanti di livello nella prossima stagione. Oltre a Jovic e Depay sarebbe stato contattato Dries Mertens, attaccante in scadenza di contratto con il Napoli, ma il belga sarebbe vicinissimo a un accordo con l'Inter di Antonio Conte. Il calciatore dovrebbe dunque lasciare la maglia azzurra dopo tante stagioni da protagonista al San Paolo. Intanto è atteso il ritorno di Ibrahimovic,