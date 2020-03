Calciomercato Milan – Gazidis rinvia la spina Ibrahimovic a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan verrà discussa a fine stagione. L’attaccante svedese, classe 1981, è rimasto turbato dal licenziamento di Zvonimir Boban, colui che più di tutti aveva spinto per riportarlo in rossonero: è il faro di questa squadra, il leader, e questo lo sa anche Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi.

I due hanno avuto uno scambio di vedute durante il discorso che l’A.D. sudafricano ha tenuto alla squadra prima dell’allenamento di rifinitura in vista di Milan-Genoa. Ibrahimovic avrebbe risposto a Gazidis in un paio di occasioni, non nascondendo il suo punto di vista differente su alcuni aspetti. Ma Gazidis, per ‘Tuttosport‘, stimerebbe molto il nativo di Malmö, sia tecnicamente sia umanamente e questo potrà incidere in fase di contrattazione.

Gazidis sa benissimo che Ibrahimovic per il Milan è ‘un’attrazione’ e che una sua permanenza in rossonero gioverebbe anche a tutto l’indotto economico del club. Tuttavia i termini dei negoziati non saranno semplici: Ibrahimovic andrà in scadenza di contratto il 30 giugno, anche se c’è un’opzione per prolungare l’accordo al 30 giugno 2021. Scatterebbe automaticamente in caso di qualificazione del Milan alla Champions League, ma difficilmente, comunque, Ibrahimovic farà un passo indietro rispetto a quanto stabilito, in termini economici, qualche mese fa.

Sulla sua permanenza a Milano, ad oggi da considerarsi in bilico, ha concluso il quotidiano torinese, peserà anche molto il tipo di approccio che il club di Via Aldo Rossi avrà con lui. Intanto, oggi, ha parlato l’agente di Ralf Rangnick: il suo assistito allenerà il Milan la prossima stagione? Per scoprirlo leggi qui!!!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android