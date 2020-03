Serie A – Milan-Genoa 1-2, il tabellino del match di ‘San Siro’

NEWS MILAN – È terminato, da pochi istanti, il match Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A che si è giocato in un ‘San Siro‘ a porte chiuse. Ha vinto il Grifone, 1-2, in casa del Diavolo.

Il Genoa ha conquistato un doppio vantaggio nel primo tempo, grazie a due reti quasi in fotocopia: al 7′ tap-in sotto rete di Goran Pandev su assist di Tony Sanabria dalla destra; al 41′ medesimo gol, ma di Francesco Cassata, stavolta su suggerimento di Davide Biraschi.

Il Milan, nel primo tempo, si è divorato due gol colossali con Zlatan Ibrahimovic e Hakan Çalhanoglu. Poi, nella ripresa, al 77′, lo stesso Ibrahimovic, in una mischia in area piccola del Genoa, ha segnato il gol della bandiera per i rossoneri, che non è servito, però, per portare punti alla compagine meneghina. Questo il tabellino del match:

MILAN-GENOA 1-2

Marcatori: 7′ Pandev (G), 41′ Cassata (G), 77′ Ibrahimović (M).

MILAN (4-2-3-1): Begović; Conti (91′ Calabria), Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu (56′ Bonaventura); Rebić (57′ R. Leão); Ibrahimović. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Biglia, Paquetá. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami (63′ Jagiello), Schöne (57′ Sturaro), Cassata, Criscito; Pandev (79′ Pinamonti), Sanabria. A disposizione: Ichazo, Marchetti, C. Zapata, Barreca, Ankersen, Eriksson, I. Falque, Destro, Favilli. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: nessuno;

Espulsi: nessuno;

Note: l’incontro si è disputato a porte chiuse.

