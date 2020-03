Milan-Genoa 1-2: terzo gol in campionato per Ibrahimovic

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, al 77′, ha riaperto i conti in Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A in svolgimento a ‘San Siro‘: lo svedese, al suo terzo gol in campionato con i rossoneri, ha approfittato di una mischia nell’area di rigore rossoblu per girare, velocemente, in rete alle spalle di Mattia Perin. Milan-Genoa 1-2. Per seguire gli ultimi minuti del match di ‘San Siro‘ tra i rossoneri ed i rossoblu, continua a leggere >>>

