NEWS GENOA – Goran Pandev, esperto attaccante rossoblu, ha sbloccato il risultato in Milan-Genoa: al 7′, infatti, l’ex Inter, Lazio e Napoli, ha segnato in tap-in sotto rete dopo un bello spunto di Tony Sanabria sulla destra. Milan-Genoa 0-1 a ‘San Siro‘. Per seguire la diretta testuale del match tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i rossoblu di Davide Nicola, continua a leggere >>>

