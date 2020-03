Ibrahimovic nervoso con Gazidis: in settimana previsto un faccia a faccia

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, in primo piano in casa Milan c’è il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il disagio dello svedese è sembrato evidente nella partita contro il Genoa: braccia allargate, sgridate ai compagni, il tentativo di andare a fare il regista in mediana. Insomma, un leone in gabbia.

A proposito di campo, Ibrahimovic sta avendo un ottimo rendimento. Fra campionato e Coppa Italia ha segnato quattro volte in dieci partite, con una media di una rete ogni 202 minuti (più un assist). La media voto è di 6,45 (è quella migliore della rosa). Nonostante questo, però, l’attaccante è pensieroso. In campo, infatti, non tutti mettono la sua applicazione, mentre fuori dal rettangolo verde sta vivendo una situazione insospettabile qualche settimana fa: il Milan a cui aveva pensato quando lo avevano chiamato Maldini e Boban non è certamente questo. Zlatan era fortemente legato ai due dirigenti, e dunque il suo rinnovo con il club rossonero per la prossima stagione è fortemente a rischio.

La rosea, inoltre, parla di un Ibrahimovic molto nervoso e rabbioso. Rabbioso per questa situazione e nei confronti di Gazidis, visto che non ha condiviso scelte e operato nell’ultimo periodo. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, in settimana potrebbe esserci un incontro tra lo svedese e l’amministratore delegato per fare il punto della situazione. Il Milan è molto soddisfatto del rendimento di Ibrahimovic, ma il vero problema sarà quello di convincerlo a restare anche nella prossima stagione. Intanto Paolo Scaroni ha parlato di Ralf Rangnick, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android