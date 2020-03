Panchina Milan, Scaroni: “Rangnick? Non ho visto ipotesi di contratto”

NEWS MILAN – Paolo Scaroni, presidente del Milan, nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha parlato di Ralf Rangnick, che secondo molti siederà sulla panchina rossonera il prossimo anno: “Non conosco Rangnick, se ci sono stati dei contatti, sono molto preliminari. Credo che un conto siano i contatti, che ciascuno è legittimato ad avere, un altro i contratti: le assicuro che ipotesi di contratto non le ho viste”.

Su Pioli: "Ha fatto un ottimo lavoro, è riuscito a far cambiare faccia al Milan, considero quello con il Genoa un inciampo transitorio. Bisogna portare pazienza ancora un po'. In questo contesto, tra i problemi del Paese, quelli del calcio e quelli del Milan, la partenza di Boban, che pur mi è simpatico, non è una priorità nella mia testa".

