Calciomercato Milan – Il Napoli piomba su Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Sarà molto, molto difficile che Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno, rinnovi il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Come noto, infatti, la nuova politica del Milan con il fondo Elliott Management Corporation è quella di puntare su calciatori giovani e dagli ingaggi sotto i 2 milioni di euro. Una linea, questa, pienamente avallata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Per Bonaventura, al Milan dal 2014, dunque, sembra non esserci davvero più spazio. Il calciatore originario di San Severino Marche, assistito da Mino Raiola, si sta già guardando intorno alla ricerca di una nuova sistemazione e, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sulle tracce ci sarebbe anche il Napoli del suo ex allenatore in rossonero, Gennaro Gattuso.

Bonaventura, però, rischia di non essere l’unico calciatore del Milan a lasciare il Diavolo nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Un top player, infatti, è a forte rischio cessione. Per i dettagli, continua a leggere >>>

