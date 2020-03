Calciomercato Milan – Real Madrid, Donnarumma nella lista della spesa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Real Madrid, in vista della prossima stagione sportiva, sta cercando un nuovo portiere perché il belga Thibaut Courtois sembra non offrire più le adeguate garanzie tecniche alle ‘Merengues‘.

Il primo obiettivo della società madrilena è David De Gea, classe 1990, estremo difensore iberico in forza al Manchester United ma al Real Madrid piace anche Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan. Donnarumma, in scadenza di contratto, attualmente, con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2021, può rappresentare infatti un’occasione di mercato.

Ed oggi, il CIES, in uno studio, ha fatto sapere come Donnarumma vanti un duplice, invidiabile record a livello europeo. Per scoprire di cosa si tratta, continua a leggere >>>

