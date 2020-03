Calciatori più precoci in Europa: Donnarumma al top in due classifiche

NEWS MILAN – Il CIES Football Observatory, l’osservatorio europeo sul calcio, ha stilato delle classifiche sui calciatori dei migliori 5 campionati europei in base all’età in cui hanno raggiunto rispettivamente 50, 100, 200 e 300 presenze nei rispettivi campionati nazionali.

Si evince come le prime due graduatorie, quelle da 50 e 100 presenze, siano dominate da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan che ha raggiunto le 50 presenze a quasi 18 anni di età e le 100 presenze a poco più di 19 anni. Nella classifica da 50 gare, Donnarumma è seguito da Alban Lafont, ex Fiorentina oggi al Nantes, e da Iker Muniain dell’Athletic Bilbao.

Sono sempre Lafont e Munian, poi, a completare il podio per quanto riguarda anche la classifica di chi ha raggiunto più in fretta le 100 gare in campionato. Le graduatorie, invece, cambiano analizzando i calciatori che sono arrivati più rapidamente alle 200 ed alle 300 presenze in campionato. La vetta, in questo caso, è occupata da Eden Hazard, ex Chelsea, oggi al Real Madrid, arrivato a 200 gare a 23 anni, seguito ancora da Muniain e da James Milner (Liverpool).

Hazard mantiene il primato anche nella classifica di chi è arrivato prima a 300 gare (prima dei 26 anni in questo caso), seguito dallo stesso Milner e da Moussa Sissoko (Tottenham). Novità, intanto, per quanto concerne la panchina del Milan. E potrebbe trattarsi anche di novità immediate … per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android