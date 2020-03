Milan, l’arrivo di Rangnick può essere anticipato solo in un caso

NEWS MILAN – L’arrivo di Ralf Rangnick – attuale direttore dell’area sport del gruppo Red Bull – al Milan potrebbe essere immediato solamente nel caso in cui venissero allontanati nei prossimi giorni anche Paolo Maldini e Frederic Massara, attuali direttore tecnico e direttore sportivo rossonero. Qualora, infatti, il confronto con Gazidis previsto nei prossimi giorni non dovesse avere esito positivo, le parti potrebbero decidere di dirsi addio subito e allora Rangnick potrebbe anticipare il suo arrivo a Milano. Intanto, l’ex rossonero Massimo Ambrosini ha detto la sua circa la situazione legata al coronavirus in Italia>>>

