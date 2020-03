Calciomercato Milan – Difesa: piacciono Ajer, Koch e Ampadu

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non ci sarebbe soltanto Andreas Christensen, classe 1996, centrale danese del Chelsea nella lista della spesa del Milan per la prossima estate di calciomercato.

Per rinforzare la difesa, infatti, il Diavolo osserva sempre con attenzione Kristoffer Ajer, classe 1998, colosso norvegese di proprietà del Celtic Glasgow che, però, come Christensen, è valutato 30 milioni di euro.

Altri nomi spendibili in chiave Milan, e sicuramente più economici, Robin Koch, classe 1996, difensore tedesco del Friburgo che piace anche al Napoli ed Ethan Ampadu, classe 2000, promettente gallese di proprietà del Chelsea ma in prestito, in questa stagione, al RB Lipsia.

Occhio a quest’ultimo soprattutto nel caso in cui il Milan venisse affidato alla conduzione tecnica di Ralf Rangnick. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL TECNICO >>>

