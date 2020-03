Panchina Milan – Nuovi contatti con Rangnick, ma il suo ruolo è un rebus

NEWS MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, nella scorsa settimana ci sarebbero stati dei nuovi tra contatti in conference call tra il Milan e Ralf Rangnick. Gazidis avrebbe rassicurato sul budget messo a disposizione dalla proprietà per poter costruire una squadra adatta alle idee di calcio del tedesco.

Elliott, dunque, sembra aver deciso definitivamente di puntare su Rangnick. Ma la domanda a questo punto è un’altra: quale sarà il suo ruolo? E’ chiaro che l’ipotesi più probabile è quella di sedersi in panchina, ma non sono escluse altre soluzioni, considerando che Rangnick, in Germania, aveva abbandonato la panchina per concentrarsi sul ruolo di direttore tecnico.

Molto dipenderà da come si evolverà la situazione in Italia. Nel caso in cui il campionato non dovesse concludersi, Rangnick avrebbe tutto il tempo per insediarsi e programmare la rinascita della squadra. Invece, nel caso in cui la Serie A dovesse continuare in estate, allora lo scenario sarebbe completamente differente,dato che con ogni probabilità il mercato verrebbe prolungato in modo anomalo. Questo ipotesi favorirebbe una coesistenza con Pioli, anche perchè sarebbe molto rischioso cambiare nuovamente l’allenatore in un caos del genere. Una variabile importante è rappresentata anche da Paolo Maldini: Elliott vorrebbe tenere in società l’ex capitano, ma è difficile, se non impossibile pensare a una convivenza con Rangnick. Certo l’addio di Ibrahimovic. Intanto spunta un grosso retroscena su Lukaku, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android