Calciomercato Milan – Il retroscena: Lukaku a un passo dai rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Het Laatste Nieuws, noto giornale belga, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Romelu Lukaku. Stando a quanto scritto dal quotidiano, infatti, il centravanti dell’Inter sarebbe stato molto vicino al Milan: nel 2009 il club rossonero avrebbe offerto 1,5 milioni di euro all’Anderlecht per portare l’attaccante in Italia, ma alla fine Lukaku ha deciso di restare in Belgio per poi trasferirsi successivamente in Inghilterra. Intanto un calciatore del Milan sembra essere vicino all’addio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android