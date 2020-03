Calciomercato Milan – Kessie non ha convinto: in estate può partire

NEWS MILAN – Franck Kessie, centrocampista ivoriano, è arrivato alla sua terza stagione con la maglia del Milan. In attesa di capire se quella in corso terminerà o meno, proviamo a fare un bilancio su quanto fatto fino a qui dall’ex mediano dell’Atalanta con la maglia dei rossoneri.

Il classe 1996 in 3 anni ha vissuto di alti e bassi. Nella prima annata – 2017-18 – Kessie è stato un punto fermo sia con Montella che con Gattuso. Il mediano ivoriano ha giocato tutto sommato una discreta annata, totalizzando la bellezza di 54 partite tra campionato e coppe e mettendo a segno 5 reti (tutte in campionato). L’anno dopo le presenze calano, 42 totali, crescono le reti (7), ma il rendimento non è più quello della prima stagione. Anzi, ci sono diversi episodi, come il litigio con Biglia nel derby o la vicenda Bakayoko-Acerbi, che forse lo condizionano.

E la parabola discendente si può dire che continua anche in questa annata. Il posto da titolare è quasi sempre suo, ad eccezione alcune gare in cui gli viene preferito il bosniaco Krunic, tuttavia il rendimento non può soddisfare. Certo i suoi muscoli nel passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1 fanno la differenza e sono di vitale importanza, ma la sensazione è che Kessie giochi più che altro in assenza di alternative di spessore.

A gennaio e in estate è stato vicino al trasferimento. Prima il Wolverhampton, che dopo aver preso Cutrone ha provato anche per il numero 79 rossonero, poi a gennaio l’Inter con l’idea di uno scambio con Vecino poi saltata. Ma la sensazione è che l’addio di Kessie sia stato solamente rimandato. Il centrocampista è in scadenza nel 2022, dunque, l’ultima occasione per poterlo vendere ad un buon prezzo rimane la prossima sessione di mercato. L’età permette ancora al club di via Aldo Rossi di poter chiedere una cifra importante, non meno dei 28 milioni investiti. Per sapere quanto risparmierebbe il Milan a bilancio con la sua cessione, continua a leggere!

