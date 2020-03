Calciomercato Milan: cessione di Kessié? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Molto probabilmente, al termine di questa stagione, il Milan venderà al miglior offerente Franck Kessié, centrocampista centrale ivoriano, classe 1996, che il Diavolo aveva prelevato nell’estate 2017 per 32 milioni di euro dall’Atalanta tra prestito biennale (4 milioni) ed obbligo di riscatto (28).

Kessié, che aveva firmato con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022, avrà due anni di contratto rimanenti e, pertanto, il costo del suo cartellino si è ammortizzato quasi del tutto nel corso di questi tre anni in rossonero. Alla data del 30 giugno 2020, il cartellino di Kessié varrà, nel bilancio rossonero, circa 12,8 milioni di euro.

Pertanto, cedendolo per una cifra superiore a 12,8 milioni di euro, il Milan farà plusvalenza. Per il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘, ad oggi, il cartellino di Kessié, sul mercato, dovrebbe valere almeno 25 milioni di euro. Privandosi, poi, di Kessié, i rossoneri avranno anche un ulteriore beneficio in bilancio poiché si priverebbero, annualmente, di un ingaggio lordo di 3,85 milioni di euro.

In definitiva, cedendo Kessié il Milan, oltre a realizzare una potenziale plusvalenza, alleggerirebbe i propri conti nel prossimo esercizio economico di 10,25 milioni di euro di costi totali a bilancio, dati dalla somma della quota di ammortamento annuo del cartellino più l’ingaggio lordo annuale. Oltre Kessié, potrebbero essere ceduti per lo stesso motivo altri due calciatori rossoneri: per scoprire quali continua a leggere >>>

