Calciomercato Milan – Musacchio, Conti e Kessié in odore di cessione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, a fine stagione il Milan dovrebbe cedere Mateo Musacchio, Andrea Conti e Franck Kessié, tre calciatori giunti in rossonero nell’estate 2017, durante la faraonica campagna acquisti delle ‘cose formali’ condotta dagli allora dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli per conto dell’ex proprietà cinese del club di Via Aldo Rossi.

Musacchio, difensore centrale argentino classe 1990, fu pagato 18 milioni di euro agli spagnoli del Villarreal; Conti, esterno destro italiano classe 1994, costò 24 milioni di euro mentre Kessié, centrocampista centrale ivoriano classe 1996, fu pagato 32 milioni di euro tra prestito biennale ed obbligo di riscatto. Conti e Kessié arrivarono entrambi dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

C’è un giocatore, intanto, destinato a diventare perno del Milan del presente e del futuro e che non è assolutamente sul mercato …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android