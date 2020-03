Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (23/03/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con l’intervista a Gianni Infantino, Presidente della FIFA, sul tema coronavirus e su come cambierà il calcio internazionale d’ora in avanti. In alto, sotto la testata, si parla della possibilità che vengano rinviate anche le Olimpiadi di Tokyo 2020. Quindi, nel riquadro laterale, si parla dei numeri, significativi, del portiere polacco Wojciech Szczesny, titolare della Juventus, del momento del centrocampista dell’Inter, il danese Christian Eriksen e, infine, delle parole di Walter Zenga, tecnico del Cagliari, disponibile a giocare persino in estate pur di concludere la stagione sportiva in corso.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA