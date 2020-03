Calciomercato Milan – Bennacer punto fermo del presente e del futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, Ismael Bennacer, classe 1997, centrocampista franco-algerino che il Milan ha prelevato la scorsa estate dall’Empoli per 16 milioni di euro, aveva iniziato la stagione un po’ in sordina, salvo, poi, prendere in mano le redini della mediana rossonera.

La sua importanza a centrocampo è fondamentale per i meccanismi del Milan di Stefano Pioli e, secondo il quotidiano romano, Bennacer sarà titolare del Milan anche nella prossima stagione, qualunque sia il tecnico rossonero, vero e proprio perno della manovra del Diavolo. L’unica cosa che, ancora gli manca, è trovare la via del gol: in 23 gare tra Serie A e Coppa Italia non ha mai segnato.

Bennacer, in questi giorni di stop all’attività sportiva a causa della pandemia da coronavirus, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i suoi connazionali in Algeria: per leggere le sue parole clicca qui.

