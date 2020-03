Coronavirus – Bennacer, messaggio ai connazionali: “Uniti e a testa alta”

NEWS MILAN – Ismaël Bennacer, centrocampista franco-algerino del Milan, ha lanciato, attraverso un video su ‘BeIN Sports‘, un messaggio ai suoi connazionali in Algeria sul tema coronavirus. Queste le parole di Bennacer sulla pandemia da CoVid_19, riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola:

“Spero che stiate tutti bene in questa situazione delicata che viviamo. Bisogna stare tutti uniti, solo così ne usciremo più forti, questo vale per il mondo intero. Bisogna tenere la testa alta, io dal mio canto proseguo con gli allenamenti per tenermi in forma e mi prendo cura della famiglia. Spero che per voi sia la stessa cosa. Mi alleno 2-3 volte al giorno, se posso, ma il campo mi manca tanto. Sarà ancora più bello quando torneremo davanti a questo al nostro fantastico pubblico. Grazie a tutti, abbiate cura di voi e restiamo uniti”.

