Calciomercato Milan – L’Inter su Kessie: Vecino nell’operazione?

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, è ormai tramontato lo scambio tra Franck Kessie e Matteo Politano. La Roma ha fatto un passo in avanti deciso per l’esterno d’attacco che adesso è vicinissimo ai giallorossi. Questo però non ferma la voglia dell’Inter di mettere le mani sull’ivoriano. Da quanto filtra sembra ci sia un’altra idea che starebbe prendendo forma nelle ultime ore: quella di un’ulteriore scambio tra i club, con Matias Vecino nell’affare. Intanto per Krzysztof Piatek il Milan fissa il prezzo, continua a leggere >>>

