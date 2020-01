Calciomercato Milan – La Roma si inserisce per Politano e sorpassa i rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, la Roma ha messo la freccia per Matteo Politano e ha sorpassato i rossoneri nella corsa al giocatore in uscita dall’Inter. Decisiva è stata la mossa di inserire Leonardo Spinazzola nella trattativa. I nerazzurri hanno bisogno di un esterno con le sue caratteristiche e la trattativa procede spedita. I giallorossi hanno avuto dei contatti anche con Jesus Suso che però non sono stati approfonditi. Dunque il Milan rischia di trovarsi con lo spagnolo (in uscita) ancora in rosa e senza l’oggetto del desiderio Politano. Intanto il Milan pensa ad un terzino che gioca in Inghilterra, continua a leggere >>>

