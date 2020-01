Calciomercato Milan – Per la cessione di Piatek servono 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Krzysztof Piatek, attaccante del Milan classe 1995, è uno dei profili in uscita in casa rossonera. Il polacco ha disputato finora una prima parte di stagione fortemente negativa, con soli 4 gol all’attivo, 3 dei quali su rigore. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic può essere il colpo di grazia per un giocatore che sembra aver perso la fiducia in se stesso. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’ Piatek potrebbe partire, ma per farlo il Milan vuole almeno 30 milioni di euro. Il Tottenham aveva offerto delle contropartite che sono state rifiutate dal Diavolo, intento a monetizzare il più possibile dalla sua eventuale cessione. Intanto un ex grande numero 9 rossonero ha parlato della situazione attuale del Milan, continua a leggere >>>

