Milan, Inzaghi: “Brutto vederlo così in basso, ma non è una novità”

ULTIME NEWS MILAN – Filippo Inzaghi, storico ex attaccante del Milan e attuale allenatore del Benevento, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera” in cui parla anche dei rossoneri: “Brutto vederlo così in basso, ma purtroppo non è una novità. Io però conosco Maldini e mi fido di lui: sono sicuro che Paolo e Boban tireranno fuori la società da questa situazione. Bisogna resettare, inserire due o tre giocatori giusti l’anno e, soprattutto, avere pazienza. Occorre continuità nella gestione. Il campo ha dimostrato che gli allenatori sono stati il male minore: ne sono passati tanti e non è cambiato nulla”. Intanto la Roma si sta avvicinando ad un obiettivo dichiarato del Milan, continua a leggere >>>

