Calciomercato Milan – La Roma vicinissima a Politano

CALCIOMERCATO MILAN – Doppia beffa per il Milan. I rossoneri stavano seguendo con attenzione Matteo Politano, esterno dell’Inter, ritenuto ideale per il 4-4-2 a cui è passato Stefano Pioli, ma alla fine l’ex Sassuolo non vestirà rossonero. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su Sky, infatti, Politano è stato scelto dalla Roma per sostituire l’infortunato Nicolò Zaniolo. I giallorossi sono a un passo dalla chiusura dell’affare, dando in cambio Leonardo Spinazzola. Ed ecco perchè la beffa è doppia: i giallorossi stavano pensando anche a Suso, giocatore che il Milan sta provando a cedere. Così, invece, il Milan resterà senza Politano e con Suso. A Casa Milan sono chiamati a inventarsi qualcosa, quando mancano poco più di due settimane alla fine del mercato.

